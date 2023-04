Trasporti, l’Ast è in tilt: annullate 30 corse nel Catanese

Ast nel caos, arriva la denuncia all'Ars: Nel Catanese e nel resto della Sicilia sono state annullate diverse corse. Diversi disagi per i pendolari.

Giorni duri per i pendolari catanesi e non solo. Sono numerosi gli utenti che ogni giorno si servono dei mezzi dell’Ast per motivi di lavoro o per motivi di studio. Nell’ultimo periodo, tuttavia, hanno dovuto fare i conti con diversi disagi e corse cancellate. Un caos senza fine, quello di Ast, e come denunciato all’Ars dalla deputata del M5S Jose Marano, la situazione è ormai insostenibile e il governo deve intervenire. “L’Ast ormai è nel caos più totale, annullate da un momento all’altro 30 corse solo nel territorio Catanese, e altre corse sono state cancellate in diverse aree della Sicilia — ha dichiarato Jose Marano —. In questo modo non si garantisce più il fondamentale diritto alla mobilità del cittadino. Questa situazione non è più sostenibile, il governo deve venire in aula a riferire”.

La richiesta è, dunque, quella di fare chiarezza su quale sarà il destino dell’azienda. “È ormai chiaro — ha continuato la deputata — che c’è la netta volontà di mandare all’aria questa società con l’intenzione di affidare il servizio ai privati. Lo si dica chiaramente, nel rispetto dei cittadini e dei dipendenti che non sanno quale futuro li attende. Abbiamo anche fatto — ha aggiunto — su mia richiesta, un’audizione in commissione sulla vicenda, nella quale è stato detto di tutto per minimizzare e per fare capire che la situazione era in via di normalizzazione. È evidente che non era così”.