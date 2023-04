Metro Catania, presto la tratta Misterbianco-Paternò: presentata seconda fase della gara

Presentata la seconda fase della gara per la tratta Misterbianco-Paternò della metropolitana di Catania: "È un'opera strategica per l'area metropolitana di Catania".

Questa mattina, 17 aprile, è stata presentata a Piano Tavola (Belpasso) la seconda fase della gara per la tratta Misterbianco-Paternò della metropolitana di Catania. Ha presentato l’opera infrastrutturale per la quale è partita la seconda fase dell’iter burocratico il direttore generale dell’FCE, Salvatore Fiore, insieme al deputato nazionale Francesco Ciancitto, al deputato regionale, Giuseppe Zitelli, ai sindaci di Belpasso, Daniele Motta e di Camporotondo Etneo, Filippo Privitera e al vicesindaco di Misterbianco Santo Tirendi.

Le imprese che ne hanno fatto richiesta adesso avranno tempo fino al prossimo 15 maggio per presentare le offerte. Si tratta di 11,5 chilometri di tratta, il 50% in superficie il 50% interrata, che attraversernno tre Comuni: Misterbianco, Belpasso e Paternò. Le stazioni da realizzare sono 5: Gullotta (Misterbianco), Belpasso (Piano Tavola), Valcorrente (centro commerciale di Etnapolis), Giaconia (corrispondente al territorio di Palazzolo, in territorio di Belpasso, ma fondamentale per Paternò) e Ardizzone (Paternò).

Sono stati presentati, inoltre, i dettagli degli interventi, con i parcheggi, un sovrappasso da realizzare alla fermata Giaconia ed i locali officina che sorgeranno a Piano Tavola e Paternò.

Grande la soddisfazione dei rappresentanti dei diversi Comuni: “Siamo riusciti a fine anno a recuperare la parte di finanziamento che mancava per mandare in gara l’opera – ha dichiarato il deputato Ciancitto -, grazie anche alla capacità e solerzia della FCE, all’intervento del Governo nazionale, del viceministro Bignami, del presidente La Russa. Il 30 dicembre siamo riusciti a far finanziare l’opera. Da qui la corsa per ottenere in tempi record tutti i pareri del Ministero e a mandare in gara l’opera, rispettando i tempi del PNRR.

È un’opera strategica per l’area metropolitana di Catania, da completare con altri interventi. Non guardo solo all’aspetto della mobilità, fondamentale per il territorio, ma penso anche ad un possibile utilizzo della tratta, nelle ore notturne, per un trasporto merci“.