Autovelox e controlli in Sicilia: le date e i luoghi aggiornati

Aggiornato l'elenco degli autovelox nelle strade siciliane: l'elenco delle postazioni.

Al fine di prevenire quanti più incidenti causati dall’alta velocità, la Polizia di Stato ha pubblicato l’elenco, aggiornato fino a domenica 23 aprile, delle postazioni dei rilevatori di velocità in Sicilia. Gli apparecchi utilizzati dalle forze dell’ordine sono: Autovelox 104/C, Autovelox 105, Autovelox 106, Telelaser, Telelaser Trucam.

Le sanzioni

Le sanzioni variano a seconda dell’entità dell’infrazione: fino a 10 km/h sopra il limite, si applica una multa da 42 fino a 173 euro; da 10 a 40 km/h in più, la sanzione parte da 173 euro fino ad un massimo di 694 euro; da 40 a 60 km/h oltre il limite, il verbale può andare da 543 euro fino a 2170 più la sospensione della patente per un periodo che va da 1 a 3 mesi; oltre i 60 km/h sopra il limite, la patente viene sospesa per un periodo da 6 a 12 mesi e si applica una multa da 845 euro fino ad un massimo di 3382.

Autovelox: le date

L’elenco delle strade soggette ai controlli è il seguente: