Elezioni Catania 2023, centrosinistra: Bianco appoggia Caserta

Elezioni Catania 2023: Enzo Bianco, nonostante l'incandidabilità, non si tira fuori e appoggerà il candidato progressista Maurizio Caserta.

Elezioni Catania 2023: comincia ad entrare sempre più nel vivo la corsa a Palazzo degli Elefanti, per il posto di primo cittadino del capoluogo etneo, e già sono stati diversi i colpi di scena avvenuti nel corso della campagna elettorale, sia per il centrosinistra che per il centrodestra. A concorrere per il ruolo di sindaco di Catania il 28 e 29 maggio, infatti, non ci saranno, come previsto, Enzo Bianco per il centrosinistra e Valeria Sudano per il centrodestra. È di qualche giorno fa l’annuncio di Enrico Trantino come candidato unico del centrodestra mentre il centrosinistra ha dovuto fare i conti con l’incandidabilità di Bianco per 10 anni, come deciso dalla Corte dei Conti per la questione del dissesto finanziario della città di Catania. La scelta del centrosinistra è ricaduta, dunque, su Maurizio Caserta.

Caserta, forte dell’appoggio dell’area progressista che comprende Movimento Cinque stelle, Pd, Sinistra Italiana, Europa Verde e Forum Civico «CataniaPuò potrà contare anche sull’aiuto di Enzo Bianco e della sua lista civica “Con Bianco per Catania”, un marchio storico che partecipa alle elezioni comunali dal 1997. La decisione è arrivata durante un lungo incontro di ieri tra Caserta e Bianco, che hanno discusso su una serie di temi atti a rilanciare la città sotto numerosi aspetti, dallo sviluppo dell’Etna Valley e del Distretto Sud-Est, fino ad arrivare alle nuovi stazioni della metropolitana. E ancora, si è discusso sulla questione porto, oggi sbarrato alla fruizione dei cittadini, al turismo, e sul tema dei diritti, dell’inclusività e della sostenibilità.

Enzo Bianco, dunque, non si arrende e continuerà a dare il suo contributo anche da non candidato. La conferma è arrivata anche tramite un post attraverso la sua pagina facebook. “Con la lista civica “Con Bianco per Catania”, aperta a tutte le realtà catanesi riformiste, progressiste e moderate appoggerò la candidatura di Maurizio Caserta a sindaco della città. Oggi ho avuto il piacere di incontrarlo. Abbiamo discusso a lungo – ha scritto Bianco — del futuro della città in vista delle prossime elezioni amministrative, con l’obiettivo di contrastare insieme il centrodestra che negli ultimi cinque anni ha fatto retrocedere Catania sotto ogni punto di vista”. Queste le parole di Bianco che ha anche commentato i fatti che lo hanno coinvolto e che hanno portato alla decisione della sua incandidabilità. “Non permetterò agli eventi dell’ultimo periodo di distogliermi dal mio unico, grande, desiderio: far rialzare la testa alla nostra amata città“.