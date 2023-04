Catania, madre e figlia tentano furto in galleria commerciale: arrestate

Catania, tentano furto di abbigliamento e di altre merci in una galleria commerciale in centro: arrestate madre e figlia, accusate di furto aggravato in concorso.

In una galleria commerciale di via Etnea, a Catania, una madre con la figlia, rispettivamente di 44 e 19 anni, hanno tentato un furto di abbigliamento e di altra merce al dettaglio. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri.

Le due sono state notate dalla vigilanza mentre agivano in maniera furtiva tra gli scaffali nella galleria commerciale ma, avendo superato le casse, sono state colte in flagrante dai sistemi di anti taccheggio.

Dalla ricostruzione del furto, è emerso che le guardie giurate avevano osservato la madre 44enne che con una giacca da uomo e un foulard da donna tra le mani si incontrava con la figlia, la quale aveva in mano una borsetta a tracolla da donna e un lucidalabbra. Le due si sarebbero, poi, dirette al reparto donna scegliendo alcuni indumenti per poi riporli nella borsa. Non contente, avrebbero preso delle candele profumate al reparto casalinghi per poi avviarsi verso l’uscita.

Le due sono state messe alle strette, riconsegnando quanto rubato. I carabinieri hanno posto le due donne a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto per furto.