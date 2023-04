Sciopero treni in arrivo, stop di 8 ore per personale Trenitalia: i dettagli

Sciopero dei treni: sarà giorno 14 aprile e avrà durata di otto ore. Sono numerose le motivazioni che hanno portato a questa decisione: ecco i dettagli.

Sciopero treni: venerdì 14 aprile sarà un giorno molto difficile per tutti i viaggiatori, che dovranno affrontare vari disagi per lo sciopero indetto dal personale di Trenitalia. Lo sciopero nazionale durerà ben 8 ore a partire dalle ore 9:00 fino alle ore 17:00 e coinvolgerà tutto lo staff di Trenitalia.

L’agitazione è stata proclamata da varie organizzazioni sindacali: Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal. Essi denunciano come dalla fine della pandemia siano andate a peggiorare le condizioni di lavoro sia dei ferrovieri che degli addetti delle ditte appaltatrici di pulizia e di ristorazione e chiedono un “confronto serio finalizzato a risolvere le criticità per le lavoratrici e i lavoratori“.

Tuttavia, in una nota risalente a marzo scorso, risulta che questo sciopero è inevitabile, dato che: “Abbiamo assistito ad un ulteriore e progressivo inasprimento dei turni e ad uno scadimento dei connessi aspetti logistici – si legge –. In particolare, si sono acuite le criticità legate al diritto al pasto, anche a causa di un aumento dei costi che grava quotidianamente su un personale che lavora su turni aciclici e a cui, lo ricordiamo, non è consentito scegliere quando e dove fruire della refezione“.

Inoltre, non mancano dei problemi per quanto concerne le manutenzioni: “Le attività manutentive nelle officine di Trenitalia devono essere sostenute dall’inserimento di nuove risorse – si legge ancora -, da importanti rientri di attività oggi in appalto e dal rilancio degli investimenti infrastrutturali e tecnologici degli impianti”.