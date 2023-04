Assegno sociale 2023: i requisiti per richiederlo

Assegno sociale 2023: di seguito tutti i requisiti per fare domanda.

Assegno sociale 2023: prestazione economica di 503,27 euro che verrà erogato a tutti i cittadini italiani ed extracomunitari residenti in Italia che hanno un reddito al di sotto della soglia stabilita dalla Legge. L’assegno verrà erogato per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo. Verranno elencate qui di seguito tutte le procedure e i requisiti necessari per eseguire la richiesta.

Assegno sociale 2023: come fare domanda

La domanda deve essere presentata online sul sito INPS accedendo alla sezione Servizi per il cittadino attraverso

SPID;

Carta di Identità Elettronica;

Carta Nazionale dei Servizi.

Per presentare domanda per l’assegno sociale è necessario trasmettere:

l’autocertificazione dei dati personali;

la dichiarazione della situazione reddituale;

la dichiarazione di responsabilità su eventuali ricoveri presso strutture sanitarie con retta a carico dello Stato.

Assegno sociale 2023: i requisiti

Per richiedere l’Assegno sociale 2023 bisogna rispettare dei requisiti:

avere compiuto 67 anni di età;

essere in uno stato economico bisognoso;

essere cittadini dell’Unione Europea e cittadini extracomunitari i loro familiari;

essere in possesso dei requisiti reddituali previsti;

essere cittadini della Repubblica di San Marino;

possessione dello status di rifugiato politico o possessione del permesso di soggiorno di lungo periodo;

risiedere effettivamente in Italia da almeno 10 anni.

Assegno sociale 2023: requisiti reddituali

I requisiti reddituali per poter far domanda nel 2023 sono di 6.542,51 euro di reddito personale e 13.085,02 euro di reddito coniugale con un generale aumento dell’ 1.9% rispetto al 2022

Assegno sociale 2023: erogazione

Rispetto allo scorso anno le modalità di erogazione dell’assegno saranno diverse: il beneficio spetta interamente a chi ha reddito personale pari a zero e ai disoccupati coniugati con reddito familiare pari a zero. Verrà ridotto invece in base al reddito del richiedente

Come calcolare il reddito

Si considerano i seguenti redditi:

redditi assoggettabili all’IRPEF;

redditi esenti da imposta ad esempio le indennità per gli invalidi civili;

redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta come vincite derivanti dalla sorte;

redditi soggetti a imposta sostitutiva;

redditi di terreni e fabbricati;

pensioni di guerra;

rendite vitalizie erogate dall’INAIL;

pensioni dirette erogate da Stati esteri;

pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi.

Assegno sociale 2023: casi di riduzione

Nel caso in cui la persona titolare dell’assegno sia ricoverata in un Istituto a carica dello Stato l’importo verrà così ridotto: