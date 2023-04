Stasera in TV: “Io prima di te ” e “Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte I”

Stasera in TV: per questo martedì sera sono previsti film di ogni genere. Ecco alcuni tra i più consigliati dalla redazione di LiveUnict.

I consigli della redazione di LiveUnict in merito al palinsesto televisivo odierno allieteranno la giornata di chi non potrà recarsi presso un cinema Catania. Le proposte migliori.

Io prima di te [Canale 8, ore 21.30]: bellissimo film romantico che vede come protagonista Louisa ‘Lou’ Clark, ventiseienne in cerca di lavoro, e Will Traynor, un giovane e ricco banchiere finito sulla sedia a rotelle per un incidente e al quale Louisa dovrà fare da assistente. Will è ormai cinico e rancoroso nei confronti della vita. Sarà proprio Lou a fargli comprendere la bellezza della vita e di quanto valga ancora la pena di essere vissuta.

Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte I [Canale 49, ore 21.15]: se amate la fantascienza quest’avvincente e coinvolgente film è ciò che fa per voi. Continua l’avventurosa storia di Katniss, partecipante vittoriosa degli Hunger Games, e la cui immagine adesso è simbolo di ribellione e resistenza. Non resta che scoprire se riuscirà la ribelle a coinvolgere gli altri distrtti in una guerra vincente contro Snow.

Trespass [Canale 9, ore 21.35]: per gli amanti del thriller ecco un film con un cast d’eccezione che vede in scena attori dal calibro di Nicolas Cage e Nicole Kidman. Racconta la storia della ricca e felice famiglia Miller, alla quale non manca davvero nulla. Una notte irrompono in casa loro una banda di rapinatori. Le cose, però, si complicheranno, quando in maniera del tutto inaspettata, inizieranno a venire a galla tradimenti e inganni tra moglie e marito, tenuti segreti fino ad allora.

Ci vediamo domani [Canale 26, ore 21.20]: commedia romantica con Enrico Brignano che nelle vesti di Marcello Santilli sogna un’occasione per potersi arricchire. Fra le lamentele della moglie e il rischio di essere ormai arrivato sul lastrico, decide di aprire un’agenzia funebre in un paesino sperduto di ultranovantenni, con la speranza che questi possano presto farlo arricchire.