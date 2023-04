Stasera in TV: in onda “Lucy” e “Agente smart”

La redazione di LiveUnict propone una serie di film da guardare stasera in tv comodamente da casa propria in questa giornata uggiosa. Ecco la selezione.

Total Recall – Atto di forza [Rai 4, ore 21:20]: In un futuro prossimo, nonostante ami la moglie Lori (Kate Beckinsale), Douglas Quaid (Colin Farrell) sente la necessità di dover cambiar vita e cancellare per sempre i ricordi di un’esistenza frustante. Sogna di poter vivere un’esperienza eccitante e piena di adrenalina e la Rekall, una società che promette di far divenire realtà ogni fantasia, sembra fare al caso suo. Decide così di sottoporsi a un esperimento che possa regalargli i ricordi di un’esperienza da sogno ma, durante la sessione, la procedura di installazione della nuova memoria si intoppa e lo catapulta in una nuova e pericolosa realtà. Con alle costole Cohaagen, il cancelliere dell’Unione Federale che lo vuole catturato e impossibilitato all’azione, Douglas è costretto ad allearsi con una giovane combattente ribelle (Jessica Biel) e rintracciare il capo della resistenza clandestina (Bill Nighy) pur di salvare se stesso e il destino del mondo intero.

Lucy [Canale 20, ore 21:00]: A seguito di circostanze indipendenti dalla sua volontà, la giovane studentessa Lucy (Scarlett Johansson) vede le sue capacità intellettuali crescere all’infinito. Colonizzando il suo cervello, acquisirà poteri illimitati che le permetteranno di trasformarsi in una micidiale macchina da guerra contro ogni logica umana.

Agente smart [Canale 27, ore 21:00]: Maxwell Smart, un’analista dei servizi segreti ha il sogno segreto di vivere le avventure mirabolanti degli agenti operativi. Ne avrà l’occasione quando una organizzazione criminale minaccerà l’identità dei suoi colleghi. Gli verrà così affiancata la splendida agente 99.

Si accettano miracoli [Canale 9, 21:35]: Fulvio è un tagliatore di teste senza scrupoli che lavora per una nota multinazionale. Dopo aver fatto piazza pulita dei rami secchi dell’azienda, però, anche lui viene licenziato e a causa della sua scomposta reazione viene costretto a scontare un mese di servizi sociali presso il domicilio di suo fratello Don Germano, parroco di un piccolo borgo del sud d’Italia. Manager scaltro e navigato, Fulvio, per aiutare il fratello, i bambini e tutto il paese, si inventa un “miracolo” che trasforma quel borgo dimenticato da Dio in un luogo di culto e pellegrinaggio per migliaia di devoti. L’idea sembra funzionare a meraviglia, ma quando il Vaticano invia sul posto i vescovi per le verifiche del caso, il piano di Fulvio inizia a vacillare.