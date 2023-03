Bimba muore in ospedale: 6 medici indagati in Sicilia

Proseguono le indagini sul caso della bimba di 4 anni morta in un ospedale siciliano: in particolare, 6 medici sarebbero sotto inchiesta.

Proseguono le indagini riguardo il caso della bimba di 4 anni deceduta in un ospedale siciliano poche ore dopo il suo accesso al nosocomio. Infatti, 6 medici dell’ospedale “Giovanni Paolo II” sono indagati secondo quanto stabilito dalla Procura della Repubblica di Sciacca (AG). Disposta anche l’autopsia, che sarà eseguita dal medico legale nominato dalla procura nel corso della giornata di domani, alla presenza di consulenti sia dei genitori della bimba che dei 6 medici indagati.

In particolare, si tratterebbe dei medici che si sarebbero occupati del caso della piccola, prima che morisse a poche ore dal ricovero per una febbre alta. Le indagini hanno avuto inizio in seguito all’esposto che i genitori della bambina hanno presentato ai carabinieri per accertare eventuali responsabilità del personale medico riguardo il decesso della piccola.