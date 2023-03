Ora legale 2023, quando spostare le lancette? Ecco la data

Ora legale 2023: quando spostare le lancette dell'orologio quest'anno? Di seguito i dettagli, anche inerenti alla storia di questa decisione, oggi molto discussa.

Ora legale 2023: quando bisognerà spostare le lancette dell’orologio? Anche quest’anno ci sarà il passaggio dall’ora solare all’ora legale per sfruttare al massimo le ore di luce, nonostante la decisione sia abbastanza discussa.

In Italia, il vantaggio derivante dal cambio dell’ora è rilevante sia dal punto di vista economico che ambientale, ma quali sono le date in cui avverrà questo cambio? Ecco i dettagli.

Ora legale 2023: le date

In primavera le giornate allungano: si avvicina, così, il momento di spostare le lancette in avanti di un’ora, dormendo, così, 60 minuti in meno rispetto al solito.

L’ora legale 2023 in Italia tornerà la notte tra il 25 e il 26 marzo. Questa durerà fino a domenica 29 ottobre, quando tornerà l’ora solare e si potrà, dunque, dormire un po’ di più.

La storia dell’ora legale: chi l’ha inventata?

Ormai la storia dell’ora legale è prassi, ma chi ha pensato, per la prima volta, a fare una cosa del genere? Chi teorizzò per primo il suo utilizzo fu, a Parigi, Benjamin Franklin, che all’interno del suo saggio “Il progetto economico per diminuire il costo della luce”, ne descrisse le linee guida.

Ai tempi dello scienziato l’orologio non era diffuso e non erano ancora state costruite le ferrovie: per questo il bisogno di sincronizzare i minuti non era importante come solo successivamente, ma questa introduzione accelerò lo sviluppo industriale della città.

Ora legale 2023: un’idea non ben accolta

L’idea di Benjamin Franklin, tuttavia, non ebbe molto successo: solo nel 1907, grazie a William Willet, se ne parlò più seriamente. Egli propose infatti di utilizzare l’ora legale alla camera dei comuni britannica.

Questa proposta fu poi accolta nel 1916 quando, in tempo di guerra, fu necessario risparmiare energia. Anche in Italia, infatti, la novità arrivò a partire da quell’anno.

Tuttavia, a causa della crisi energetica dell’ultimo periodo sono molti a chiedere l’abbandono definitivo dell’ora solare, adottando l’orario legale tutto l’anno. La decisione, comunque, dovrà essere presa dall’Unione Europea.