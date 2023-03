“Venite, papà sta picchiando la mamma”: ancora aggressione nel Catanese

Il fatto è avvenuto nel Catanese, un uomo di 39 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Dopo l'arrivo dei carabinieri, è stato portato al carcere di Piazza Lanza

Un 39enne è stato arrestato nel Catanese per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali verso la moglie coetanea. Ad avvisare dell’accaduto è stata la figlia che ha detto ai militari: “Venite – ha detto al telefono – papà sta picchiando mamma“.

Appena arrivati i carabinieri hanno bloccato l’uomo che stava ancora picchiando la moglie che da terra cercava di difendersi dai colpi. A casa erano presenti anche due ragazzini in lacrime e spaventati compresa la figlia minorenne che li aveva chiamati. Il marito è risultato positivo al test alcolemico, la donna ha raccontato ai militari d’aver già denunciato l’uomo per maltrattamenti in famiglia che avrebbe subito negli ultimi due anni.

La notte dell’ultima aggressione, il 39enne dopo aver aggredito la moglie l’ha costretta a fuggire da casa a piedi, ma nonostante ciò l’uomo è riuscito a raggiungerla e a riportarla a casa per poi continuare a picchiarla in presenza dei figli minorenni, fino all’arrivo dei militari. L’uomo è stato rinchiuso presso il carcere di Piazza Lanza.