Rifiuti sull’Etna: anche pneumatici e televisore tra la neve [FOTO]

L'ennesimo episodio di inciviltà a Catania, in particolare sull'Etna: sono stati abbandonati sulla neve un vecchio televisore e dei pneumatici.

La Sicilia viene spesso premiata per la sua bellezza, anche internazionalmente. Sull’Isola si possono infatti trovare paesaggi stupendi, dal mare alla montagna, nonché il vulcano Etna.

Se si dovesse considerare solamente la bellezza dei luoghi, la Sicilia potrebbe quindi essere considerata quasi come un paradiso terrestre ma, purtroppo, il problema principale è l’uomo con la sua inciviltà. Ogni giorno è possibile infatti assistere a svariati episodi negativi, come il gettare rifiuti per strada, ma stavolta si tratta di una scoperta fatta sull’Etna: come riporta la pagina Facebook “Inciviltà a Catania” pubblicando le foto, sono stati trovati sulla neve diversi pneumatici ed un vecchio televisore, posti sulla neve usando il vulcano come discarica. Di certo una brutta immagine, sia per i catanesi che per i turisti attratti dalla neve sull’Etna e che si trovano davanti una simile situazione.