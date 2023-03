Catania, spacciano e tentano di scappare: arrestato anche 16enne

Ancora spaccio di sostanze stupefacenti a Catania. Ad essere arrestati sono stati in 4 tra cui un minorenne.

I Carabinieri della Compagnia di Fontanarossa hanno arrestato quattro catanesi, già noti alle forze dell’ordine. Rispettivamente di 18, 20, 46 anni e un minorenne di anni 16 per detenzione e spaccio di sostante stupefacenti. I Carabinieri hanno individuato, mentre effettuavano un controllo, i ragazzi con in mano delle bustine di plastica e due radio ricetrasmittenti.

Alla vista dei Militari i quattro ragazzi hanno tentato di fuggire e scappando si sono liberati delle sostanze stupefacenti ma sono stati circondanti dai Militari e bloccati davanti all’ingresso di un appartamento. Successivamente sono stati sottoposti a perquisizione e gli sono state trovate delle somma di denaro abbondanti.

In un secondo momento i Militari hanno perquisito la zona e hanno ritrovato le bustine contenenti dosi di cocaina, marijuana, e due ricetrasmittenti. Successivamente i quattro sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziari e per il minore ha disposto il collocamento presso un Penitenziario Minorile, per il 46enne la traduzione presso il carcere di Piazza Lanza e il 18enne e il 20 sono stati posti agli arresti domiciliari.