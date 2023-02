Catania, al via lavori di riqualificazione nell’area dell’ex Ospedale Santa Marta

Presto la nuova piazza nell'area dove prima era presente l'ex ospedale Santa Marta - Villermosa avvierà i lavori di riqualifazione. Predisposto anche il progetto per il Museo dell'Etna.

Affidati i lavori di realizzazione della nuova piazza nell’area dove prima era presente l’ex ospedale Santa Marta – Villermosa. L’appalto è stato aggiudicato alla ditta Polis Group Srl per un importo totale di 862.409 euro. I lavori dovranno essere completati nell’arco di 350 giorni dall’apertura del cantiere.

“A breve – ha dichiarato Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture – potrà dunque essere firmato il contratto con l’impresa per dare il via al cantiere e riqualificare l’area in cui è stato demolito il manufatto del presidio sanitario, liberando la villa settecentesca di scuola vaccariniana che dovrà successivamente ospitare la sede della Soprintendenza etnea ai Beni culturali e ambientali”.

Dato l’avvio anche ai lavori di realizzazione per il Museo dell’Etna in uno dei padiglioni dismessi dell’ex ospedale Vittorio Emanuele. Ma sono ancora in corso tutte le procedure per la pubblicazione del bando della gara d’appalto.

“Andiamo avanti con il progetto, – ha dichiarato il governatore Schifani – avviato da chi ci ha preceduto, per restituire nuova vita a spazi di competenza della Regione. Il nuovo Museo dell’Etna permetterà di riutilizzare parte del complesso ospedaliero non più in funzione da quando è stato aperto il nuovo ospedale San Marco. Le altre strutture dello storico plesso sono state affidate all’Università e all’Accademia di Belle Arti, tramite apposite convenzioni, per divenire sedi didattiche e residenze universitarie“.