Omicidio nel Catanese: 51enne colpito a morte alle spalle

Il fatto è avvenuto davanti ad un circolo frequentato dall'uomo, sono in corso le indagini per individuare l'assassino del 51enne.

Presso l’ospedale di Acireale è morto il 51enne Francesco Ilardi che era stato ferito con colpi da arma da fuoco. Nello specifico davanti ad un circolo privato ad Aci Sant’Antonio, la vittima è stata colpita da due proiettili proprio alle sue spalle mentre cercava di scappare dopo essere uscito dal circolo.

A compiere l’atto sarebbe stato un sicario su un automobile, ma le dinamiche nello specifico sono ancora da ricostruire. Infatti i carabinieri di Acireale e di Catania stanno analizzando le varie registrazioni dei sistemi di video sorveglianza della zona. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, chi ha sparato aspettava l’uomo, quindi ne conosceva benissimo le abitudini. Di fatti l’uomo ha ricevuto i colpi da arma da fuoco appena uscito dal circolo.

Sono ancora in corso le indagini per ricostruire la personalità della vittima e le varie frequentazioni, in modo da risalire al possibile movente. Tuttavia, la Procura etnea ha aperto l’inchiesta.