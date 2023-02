Catania, indagini per spaccio di marijuana: arrestato 53enne

Arrestato a Catania per spaccio di sostanze stupefacenti: trovata anche un'ingente somma di denaro.

Nel pomeriggio dello scorso 20 febbraio, la Polizia di Stato ha arrestato il 53enne S.A., colto in flagrante durante lo spaccio di marijuana.

Nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell’illecita cessione di sostanze stupefacenti, il personale della Sezione Criminalità Diffusa della locale Squadra Mobile ha perquisito il domicilio ed il garage di pertinenza del sopraindicato S.A., ubicato nel quartiere Picanello. Durante le indagini è stato trovato un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, in parte già suddivisa in dosi.

In particolare, sono state trovate 40 buste in cellophane contenenti sostanza del peso complessivo di 180 gr lordi; poi, altri 4 involucri plastificati contenenti sostanza del medesimo genere e del peso di 27 gr; altri 8 involucri, sempre della stessa sostanza, del peso di kg 2,750 e, infine, 5 barattoli con all’interno un totale di 3,580 kg di marijuana.

È stato inoltre trovato materiale utile alla pesatura ed il confezionamento della droga in dosi, nonché una grande somma di denaro contante in banconote di vario taglio, suddivisa in diverse mazzette, frutto dell’illecita attività di cessione di stupefacenti.

A seguito di ciò, S.A., già noto alle FF.PP. per analoghi precedenti di polizia, è stato arrestato.