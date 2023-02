Catania: fuochi d’artificio tra le macchine in transito in via Sangiuliano [VIDEO]

Ancora esplosioni di fuochi d'artificio tra le vie del centro di Catania: ad essere protagonista questa volta è via Sangiuliano.

Un nuovo episodio di inciviltà si è verificato nella città di Catania, dove dei fuochi d’artificio sono stati fatti esplodere in pieno centro. Infatti, la zona interessata dall’evento è stata la centralissima via Sangiuliano, area della movida catanese, spesso trafficata anche nelle ore notturne come nel caso in questione. Non si tratterebbe della prima occasione in cui la parte di via Sangiuliano interessata venga scelta per episodi simili.

Come è possibile vedere da un video pubblicato sulla pagina Facebook “Inciviltà a Catania”, al momento dell’esplosione dei fuochi d’artificio alcune auto e moto erano in transito in via Sangiuliano, oltre alle numerose vetture parcheggiate vicino.