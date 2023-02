Elezioni amministrative Sicilia: Schifani propone nuove date per il voto

Elezioni Amministrative Sicilia, cambiano le date: si voterà in 129 comuni dell'Isola. Ecco i dettagli.

Renato Schifani, il Presidente della Regione Siciliana, ha intenzione di anticipare le elezioni amministrative. La scelta deriva dal fatto che Schifani voglia allineare la Sicilia al resto d’Italia, quindi, se in precedenza erano state scelte le date del 28 e del 29 maggio, il piano, adesso è quello di portarle al 14 e al 15 maggio.

Schifani spiega così la decisione: “È un fatto di immagine. Se Roma punta su una data vicina alla nostra non vedo perché noi dovremmo distinguerci. La spesa sarebbe invariata“. Si ricorda che andranno al voto 129 comuni, di cui 114 seguiranno il sistema maggioritario perchè al di sotto dei 15mila abitanti, mentre i 15 mancanti voteranno col sistema proporzionale. In questa tornata elettorale verranno convolti ben quattro capoluoghi di provincia: Catania (con sei circoscrizioni di quartiere), Ragusa, Siracusa e Trapani.

Inoltre, il Governo Meloni dovrebbe sciogliere entro il weekend la riserva: l’idea è quella di convocare i comizi per i giorni del 14 e del 15 maggio. La Regione aveva fissato lo scorso 2 febbraio le elezioni per il 28 e per il 29 maggio in modo da saltare alcuni ponti e per evitare dunque l’astensionismo, ma adesso Schifani ha intenzione di allineare la Sicilia col resto d’Italia.