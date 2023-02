Hotel di lusso nel mondo: Forbes ne premia cinque siciliani

Protagonisti cinque hotel di lusso dell'Isola, entrati nell'elenco degli Star Awards 2023. Tra questi anche il San Domenico Palace (Taormina) che nel 2022 divenne il set di una famosa serie tv americana.

La Sicilia compare nell’elenco degli Star Awards 2023, la 65edizione dei premi ai migliori hotel, ristoranti e spa del mondo, assegnati dalla famosa rivista americana Forbes, con l’intento di aiutare i viaggiatori per organizzare al meglio i propri viaggi. Gli ispettori in incognito soggiornano come ospiti nelle varie strutture individuate come ipotetiche vincitrice e valutano i servizi ricevuti secondo alcuni parametri.

Nell’elenco di quest’anno grande protagonista diventa anche la Sicilia con 5 hotel di lusso: