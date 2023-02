Concorso Marina Militare: requisiti e domande

Concorso Marina Militare per VFI: di seguito tutte le info e i requisiti da soddisfare per poter risultare idonei alle prove di selezione.

Pubblicato il bando di concorso Marina Militare 2023 per il reclutamento di complessivi 1.500 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI). Si prevede la ripartizione in quattro distinti incorporamenti. Il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) e la selezione è aperta ai civili. Il termine per l’invio delle candidature è il 10 marzo 2023. Vediamo insieme tutte le informazioni utili sul concorso, i requisiti richiesti e come presentare la domanda di ammissione.