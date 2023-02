Soccorsi 500 migranti lungo le coste siciliane. Alcuni erano in grave stato di ipotermia e sono stati aiutati ed evacuati.

Ancora migranti in arrivo in Sicilia. Ieri sono stati soccorsi circa 500 migranti lungo le coste siciliane. I migranti sono stati trasferiti su Nave Fiorillo della Marina e su tre motovedette della guardia costiera e su un’unità della guardia di finanza. Alcuni migranti che erano in ipotermia sono stati soccorsi.

Il salvataggio è avvenuto ieri, 6 febbraio, poche ore dopo l’arrivo di circa duecento migranti a Pozzallo e della mane Sea Eye 4 a Napoli.