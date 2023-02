Catania, incidente stradale in via Umberto: auto si ribalta

Incidente in via Umberto, a Catania: una vettura si è ribaltata.

Incidente stradale nella centralissima via Umberto, a Catania. Alle prime luci dell’alba, all’incrocio con via Ventimiglia, si è verificato uno scontro tra due auto. Una di queste si è ribaltata.

Secondo una prima ricostruzione, una vettura proveniente da via Ventimiglia non si sarebbe fermata allo stop e avrebbe centrato in pieno una seconda macchina, che si sarebbe dunque ribaltata. La polizia municipale, ad ogni modo, ha raggiunto il luogo dell’impatto per accertare l’esatta dinamica del sinistro.

Secondo fonti locali, il conducente della vettura ribaltata non avrebbe riportato gravi ferite.