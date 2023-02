UNICT – Apre lo “Store” dell’Università di Catania: dove si troverà

L'Università di Catania ha annunciato l'apertura del suo "store" ufficiale: ecco dove si troverà e da quando si potrà accedere.

Si tratta di quello che UNICT ha definito “l’ultimo tassello al sistema di identità visiva integrato avviato nel 2021”: infatti, giovedì 9 febbraio 2023 aprirà i battenti lo “Store” ufficiale dell’Università di Catania. Come anticipato, il punto vendita andrà a completare il processo di adozione della nuova brand identity e del nuovo logo di UNICT, un percorso che si concretizza nel merchandising dell’Ateneo catanese, il quale adesso potrà essere acquistato nel punto vendita allestito all’interno del Centro Universitario Teatrale di Piazza Università.

Sarà un vero e proprio “spazio fisico collocato a Palazzo Sangiuliano, nel cuore della città, oltre che dell’Ateneo catanese, che condivide con il CUT l’intento di dare voce ai valori fondamentali dell’istituzione, attraverso la cultura e la partecipazione” viene riportato sul sito dell’Ateneo etneo. “Il merchandising a marchio Unict nasce infatti per promuovere l’immagine dell’Ateneo e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità accademica da parte di studenti (futuri, attuali e passati) così come dei docenti e di tutto il personale. L’apertura dello Store rappresenta inoltre un’opportunità per stabilire un rapporto tra il territorio e le persone che lo vivono, così come tra Catania, la sua Università e i numerosi turisti che la visitano” prosegue l’annuncio UNICT dell’apertura dello store ufficiale che sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 14 alle 17 in Piazza Università 14/15.

Per presentare l’iniziativa è stato predisposto un evento di apertura alle ore 18 di giorno 9 febbraio, e si tratterà anche di un’occasione per conoscere le attività del Centro Teatrale di Unict (laboratori, performance, spettacoli), un luogo “vivo” grazie alla presenza dei numerosi studenti che partecipano e hanno partecipato ai laboratori di teatro come “Scena Erasmus” (che replicheranno la performance finale dell’edizione 2022) e di fotografia “Comunicare con le immagini” (che esporranno le foto realizzate proprio nelle sedi Unict); infine, sarà possibile assistere alle “prove aperte” del neonato Coro studentesco d’Ateneo.