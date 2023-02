Sicilia baciata dalla fortuna: le vincite al 10eLotto

10eLotto fortunato a Catania: ecco le vincite fortunate nell'Isola.

La dea bendata bacia la Sicilia: il 10eLotto premia l’Isola. Come riporta Agipronews, infatti, a Trecastagni, in provincia di Catania, è stato centrato un 8 Doppio Oro da 100mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha fatto vincere 27,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 341 milioni da inizio anno.

Le vincite

Il 10eLotto ha visto protagonista la Sicilia in diverse occasioni, anche nei gorni scorsi. In provincia di Messina, a Brolo, è stata centrata la vincita più alta del concorso, un 8 Oro da 30mila euro. A Ragusa, invece, è stato centrato un 9 da 20mila euro; mentre a Caltagirone, in provincia di Catania, è stata la volta di un 6 Oro da 10mila euro.

Anche a Palermo si è festeggiato con un “6 Doppio Oro” da 6mila euro.

Sicilia fortunata nei mesi scorsi

A Settembre centrato un 6 Oro da 12.500 euro a Marsala, nel Trapanese e un 6 da 10mila euro a Messina, per un bottino totale di 22.500 euro.

Il 3 agosto, invece, a Bagheria, in provincia di Palermo, la fortuna aveva trovato un giocatore con una vincita da 27.750 euro grazie a 6 ambi, 4 terni e una quaterna.