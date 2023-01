Sant’Agata 2023, via a montaggio luminarie: Catania si veste a festa [FOTO]

Nel centro di Catania si è dato il via al montaggio delle luminarie per la Festa di Sant'Agata 2023: la città etnea si prepara a celebrare la sua patrona.

Non manca ormai molto all’arrivo della Festa di Sant’Agata 2023, e Catania si prepara a riabbracciare la sua patrona. Quindi, la macchina organizzativa della festa si è messa all’opera e si è dato il via al montaggio delle luminarie per la Festa di Sant’Agata. Già in via Etnea, in prossimità di Piazza Duomo e su Via Vittorio Emanuele è possibile trovare le prime luminarie pronte per i giorni di festa a febbraio.

Inoltre, in questi giorni è probabile incontrare le candelore in giro per la città a fare festa e omaggiare la Santa patrona catanese. Infatti, ogni giorno è previsto un fitto programma di festeggiamenti e spostamenti dei cerei nelle diverse parti della città etnea, coinvolgendo tutti i catanesi e turisti presenti.