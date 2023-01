Tra le dieci città più trafficate del mondo una è siciliana: i dati

Secondo il rapporto Global Traffic Scorecard di Inrix, tra le dieci città più trafficate al mondo è presente una sola città siciliana. Ecco i dati.

Tra le 10 città più trafficate del mondo, troviamo solo una città italiana, che si trova in Sicilia ovvero Palermo. I dati emergono dal rapporto 2022 Global Traffic Scorecard di Inrix. Ecco di seguito tutti i dettagli sulla classifica.

Le città più trafficate al mondo

Palermo è sesta tra le città più trafficate al mondo. In un anno un cittadino palermitano trascorre in media 121 ore al volante fermo nel traffico. In classifica peggio della città siciliana troviamo: Londra, Chicago, Parigi, Boston e Bogotà. Quest’ultima precede di poco Palermo dato che nella capitale della Colombia gli automobilisti passano in media 122 ore bloccati nel traffico.

Ma risultano meno trafficate di Palermo città come Toronto e New York. Secondo la ricerca le peggiori città del mondo per il traffico si trovano negli Stati Unti e in Europa, Inrix Research ha evidenziato che in Europa il 42% delle aree urbane ha più congestione di traffico oggi rispetto al periodo pre-pandemia, così come negli USA.

Invece in Europa la maglia nera va al Regno Unito dove il 72% delle aree urbane ha una congestione più elevata, un conducente britannico passa mediamente 80 ore nel traffico, rispetto alle 51 ore di un americano. Tornando all’Italia, la città di Palermo ha fatto un balzo del + 11% con ben 121 ore, seguono in classifica: