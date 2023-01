Catania, Terna investe 30 milioni per la rete elettrica: i comuni coinvolti

Stanziati 30 milioni di euro in 9 Comuni dell'Isola per interventi sulla rete elettrica: anche per le province di Catania e Palermo collegamenti in cavo interrato: le prossime novità.

Fra le tematiche che riguardano la Sicilia, quella sulla rete elettrica è una delle più discusse. Ebbene, il gestore della rete elettrica nazionale, Terna ha deciso di investire in Italia e in particolar modo sulla nostra Regione, stanziando un fondo complessivo di 2 miliardi di euro.

La Sicilia è la prima regione per investimenti, piazzandosi al pari con l’Alto Adige, nonché la terza regione italiana per numero di opere approvate durante l’anno. Già nel 2022, infatti, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e degli Assessorati regionali ha dato il via alle autorizzazioni per 9 comuni siciliani.

Anche per quanto riguarda la città di Catania e le sue province sono previsti nuovi interventi, per un totale di 30 milioni di euro di investimenti, che permetteranno la realizzazione di due collegamenti in cavo interrato presso i comuni di San Giovanni Galerno, San Giovanni La Punta e Aci Castello.

Nello specifico, la tratta Est Sicilia-Campania è lunga 480 km e collega le due regioni tramite l’approdo siciliano di Fiumetorto, in provincia di Palermo, e quello di Torre Tuscia Magazzeno, nel salernitano.

Ad est dell’Isola previsti anche altri impianti nel palermitano: a Termini Imerese, il rinnovo della Stazione Elettrica di Caracoli e a Carini, tre nuove linee sempre in cavo interrato. Gli elettrodotti saranno invisibili perché sottomarini (500 km) o interrati (20 km). Inoltre, con la rimozione 129 tralicci le comunità locali potranno riacquisire circa 20 ettari di terreno.