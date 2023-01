Servizio Civile: aperte le iscrizioni per i progetti del Comune di Catania

Sono 14 i nuovi progetti messi a disposizione dal Comune di Catania per ben 68 giovani: tutte le informazioni in merito alle attività promosse.

Sono 14 i progetti lanciati dal Comune di Catania che riguarderanno 68 giovani interessati a lanciarsi nell’attività del servizio civile universale. Come ogni anno, la presidenza del Consiglio dei ministri del dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, ha reso noto il bando per la selezione di oltre 71mila operatori volontari, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, da impiegare in programmi di intervento da realizzarsi in Italia e all’estero tra il 2023 e il 2024.

Ecco le attività con i posti disponibili per quanto riguarda il Comune di Catania:

Anima, 4;

Cittadini consapevoli, 2;

Evergreen, 4;

Informazione e prevenzione, 2;

Pagine d’arte, 11;

Percorsi d’arte e conoscenza, 3;

Percorsi di protezione civile ,2;

Prendimi per mano, 10;

Proteggi il territorio, 2;

Solide ali, 14;

Sport per te, 4;

Sport su misura, 4;

Un posto sicuro, 2;

Verde speranza, 4.

Le richieste di adesione devono essere presentate entro le ore 14:00 del 10 febbraio 2023.