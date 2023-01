Catania, spaccio di cocaina: arrestati due fratelli

I militari hanno fermato l'auto e hanno identificato i passeggeri: sono stati trovati 8 grammi di cocaina e 119 euro frutto dello spaccio di droga.

I carabinieri di Catania hanno arrestato in flagranza di reato due fratelli di 55 e 57 anni, già ben noti alle forze dell’ordine, per detenzione di droga e sostanze stupefacenti per spaccio.

Durante la serata la pattuglia operativa dei carabinieri di Piazza Dante che stava svolgendo una perlustrazione per la prevenzione dei reati verso il patrimonio, ha notato nei pressi di via Vagliasindi un’automobile che andava ad alta velocità che metteva a rischio pedoni ed automobilisti. I militari hanno fermato l’auto e identificato i passeggeri: i due portavano a bordo in una bustina di plastica 8 grammi di cocaina e nelle tasche dei due hanno ritrovato 119 euro, soldi che probabilmente vengono dall’attività di spaccio.

I due fratelli sono a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto e ha disposto l’obbligo ai due fratelli di presentarsi alla Polizia Giudiziaria.