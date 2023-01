Sicilia tra le “Meraviglie” di Alberto Angela: in arrivo puntata sui tesori di una città dell’Isola

Appuntamento a breve con l'ultima puntata di "Meraviglie - Stelle d'Europa": tra i protagonisti di oggi, anche i luoghi e i colori di una città della Sicilia.

Alberto Angela torna ancora una volta in Sicilia. L’Isola è tra i luoghi protagonisti della puntata odierna di Meraviglie – Stelle d’Europa, ultima della serie dedicata ai tesori culturali e ambientali nazionali e, per la prima volta, internazionali.

Questa volta si andrà alla scoperta del capoluogo regionale, Palermo, con la sua bellezza e i suoi colori variegati, sapientemente raccontati dall’amatissimo divulgatore scientifico.

Il viaggio di Alberto Angela, in quest’ultima puntata, partirà dalla Spagna, più in particolare dall’Andalusia, dove si esploreranno le bellezze e i colori dell’Alhambra, di Cordoba, di Granada, accompagnati dal suono del tipico flamenco di Siviglia. Si esplorerà anche Praga, città dalle mille sfaccettature, note e meno note, appartenenti a diverse epoche, da quella medievale a quella moderna.

Il divulgatore, infine, porterà i suoi telespettatori a Palermo: lì saranno mostrati i bellissimi colori della Cappella Palatina, l’eleganza della Fontana Pretoria e, infine, il fascino del Teatro Massimo. Un’ultima tappa, non meno importante, sarà la Chiesa di San Domenico, luogo dell’ultimo riposo del giudice Giovanni Falcone, dove sarà recitato il celebre discorso tenuto da Paolo Borsellino.

Ad accompagnare Alberto Angela in questo ultimo viaggio in Europa saranno Carlo Verdone, Eleonora Abbagnato, infine Rocío Muñoz Morales: appuntamento stasera alle 21:25 su Rai 1, per godere ancora una volta delle meraviglie raccontate da Alberto Angela.