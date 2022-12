City Nature Challenge 2022: una città siciliana in testa alla classifica

Una città siciliana in testa alla City Nature Challenge 2022: di seguito tutti i dettagli sulla classifica italiana per la biodiversità.

Nella City Nature Challenge 2022 il primo posto lo guadagna Milazzo: con la “porta delle Isole Eolie” conquista la postazione migliore in quanto a biodiversità in Italia. Anche nei confronti del territorio europeo, però, non va male: resta sempre nella top 10 piazzandosi al settimo posto.

City Nature Challenge 2022: cos’è?

La cittadina della provincia di Messina conquista un importante primato come capitale italiana della biodiversità: il successo è raggiunto grazie alla partecipazione alla City Nature Challenge, la maggiore manifestazione legata alla raccolta di informazioni sulle specie vegetali e animali del pianeta Terra.

Per partecipare alla challenge, cittadini di 400 città in 40 Paesi del mondo si sono trasformati in scienziati, andando alla ricerca di varie specie da fotografare e poi caricare nell’app “iNaturalist“: in questo modo, la raccolta è a disposizione di esperti e non per dare vita a veri report scientifici.

L’iniziativa nasce dall’idea del giovane biologo Carmelo Isgrò, creatore del Muma (Museo del Mare) nel castello della città. La “caccia alle specie” è stata organizzata dunque con l’area marina protetta di Capo Milazzo e l’amministrazione comunale.

La classifica

Al primo posto in Italia, dunque, c’è la siciliana Milazzo, davanti a Messina, Siena e al Sud Tirolo. La città è anche settima in Europa, dietro la Svizzera e subito prima di Vienna, nonché 43esima a livello mondiale.

Per raggiungere questo obiettivo oltre duecento appassionati, nell’arco di quattro giorni, hanno effettuato 10mila osservazioni, per un totale di 1.504 specie di piante, uccelli, pesci, insetti e mammiferi. Le persone coinvolte fanno parte di tutte le età, dai ragazzi delle scuole elementari ai pensionati.

Le specie individuate

La specie più rara avvistata a Milazzo è l’Usignolo d’Africa, mentre per quanto riguarda la flora un interessante avvistamento è quello del cardo-pallottola vischioso, una specie siciliana a rischio che si trova solo a Milazzo.

Tra le altre scoperte anche le rarità del mare, con tante specie di pesci, crostacei, molluschi e alghe.