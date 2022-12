Natale 2022: aperture e orari dei musei a Catania

Nel corso del periodo natalizio i musei di Catania potrebbero osservare delle aperture diverse dal solito, trattandosi di giorni festivi: ecco gli orari per Natale 2022.

Natale 2022 è alle porte e le feste potrebbero far variare anche gli orari e i giorni di apertura dei musei catanesi. A tal proposito, il Comune di Catania ha rilasciato un comunicato riguardo i giorni e gli orari di apertura che saranno osservati nel periodo natalizio da parte dei musei e dei siti culturali di Catania.

In particolare, quelli del Comune di Catania resteranno aperti per tutto il periodo natalizio eccetto che il 25 dicembre (compreso il 26 per i musei Greco e Belliniano), per offrire a cittadini e turisti la possibilità di arricchire di arte e cultura le visite e le passeggiate nel centro storico animato da mercatini, musica e iniziative di solidarietà.

Di seguito, il calendario delle aperture di alcuni musei catanesi nei giorni di festa:

Museo Civico Castello Ursino

24 dicembre ore 9,30 – 13,00

25 dicembre chiusura

26 dicembre ore 9,30 – 19,00

31 dicembre ore 9,30 – 13,00

1 gennaio ore 16,00 – 19,00

La biglietteria chiude un’ora prima.

Palazzo della Cultura

24 dicembre ore 9,00 – 13,00

25 dicembre chiusura

26 dicembre ore 9,00 – 13,00

31 dicembre ore 9,00 – 13,00

1 gennaio chiusura

(Il Libero scambio di Palazzo della Cultura rimarrà chiuso al pubblico per inventario nei giorni 24 e 31 dicembre)

Chiesa San Nicolò l’Arena

24 dicembre ore 9,00 – 13,00

25 dicembre chiusura

26 dicembre ore 9,00 – 13,00

31 dicembre ore 9,00 – 13,00

1 gennaio ore 9,00 – 13,00

Per il camminamento di Gronda la biglietteria chiude un’ora prima.

Museo Belliniano

24 dicembre ore 9,00 – 13,00

25 dicembre chiusura

26 dicembre chiusura

31 dicembre ore 9,00 – 13,00

1 gennaio ore 16,00 – 19,00 (biglietto ridotto 2 euro)

La biglietteria chiude mezz’ora prima.

Museo Emilio Greco