Nuova truffa natalizia online: “Pacco in giacenza”

"Pacco in giacenza": è la nuova truffa, tutta natalizia, dei truffatori sulle piattaforme on-line. Ecco alcuni consigli per evitare di essere truffati.

Mancano ormai pochissimi giorni a Natale ed è corsa ai regali per questi ultimi giorni. Ed è proprio qui che subentra l’astuzia dei truffatori online che hanno escogitato un modo per truffare proprio in questo periodo natalizio.

La truffa in questione riguarda il “pacco in giacenza“, in cui l’utente riceve un’email in cui viene avvisato che la consegna del pacco che stava attendendo è bloccata per questioni di tipo burocratico o doganale e che per far ripartire l’iter deve inserire alcuni dati personali, compresi quelli della propria carta di credito. In questo modo l’utente sicuro dell’inconveniente accaduto, consegna i propri dati ed ecco la truffa servita nei minimi dettagli.

Il consiglio principale in questi casi è quello di non aprire le email che sembrano sospette e di denunciare. Nel caso in cui si aspettano spedizioni di qualsiasi tipo, il consiglio è sempre quello di contattare direttamente il corriere incaricato della consegna, chiedendo aggiornamenti diretti e in un qualsiasi caso di richieste economiche sospette, è bene sempre avvisare subito la propria banca, così da monitorare la situazione corrente. Non vanno mai inseriti i propri dati personali sensibili su piattaforme poco credibili e in ogni casualità la denuncia deve essere effettuata alla polizia postale.