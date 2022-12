Digitale terrestre, novità in arrivo: cosa cambia per gli utenti

Digitale terrestre, cambiamenti in arrivo. Ecco le ultime novità con l'introduzione totale dell'HD.

Cambiamenti in arrivo per il digitale terrestre. Infatti, da mercoledì 21 dicembre, i canali di tutte le emittenti televisive nazionali e locali saranno visibili soltanto se si è in possesso di TV o decoder in grado di supportare l’alta definizione HD. Saranno interrotte le trasmissioni dei canali di Rai, Mediaset e altri broadcaster a bassa qualità basati sulla tecnologia MPEG-2 per consentire il passaggio al nuovo standard in alta qualità DVB-T2.

In cosa consiste lo switch-off

Lo switch-off consentirà agli utenti di usufruire quindi di canali in HD e di nuovi servizi, ma solo utilizzando televisori o decoder compatibili. Si tratta di un percorso previsto dal decreto del ministero dello Sviluppo economico del 21 dicembre 2021 e iniziato già lo scorso 8 marzo, quando è stata introdotta la codifica MPEG-4 in simulcast con l’MPEG-2, con la possibilità per gli utenti di ricevere tutti i programmi delle emittenti televisive nazionali con entrambi i sistemi di codifica.

Il passaggio al nuovo standard del digitale terrestre, determinato dalla necessità di liberare la banda 700Mhz, molto utilizzata in Italia, soprattutto dalle tv locali, per fare spazio alla rete 5G per gli operatori telefonici consentirà di godere di una qualità delle immagini molto superiore all’attuale, di ricevere più canali e di usufruire di nuovi servizi.

Come continuare a guardare la TV

Se la TV non si vede bisognerà effettuare la risintonizzazione. Qualora continuasse a persistere la mancata visione bisognerà sostituire la propria tv con una compatibile con la visione HD.

Bonus Decoder a casa di Poste Italiane

Altra importante novità a riguardo è che resta presente sempre il bonus decoder a casa di poste italiane. La misura prevede la consegna direttamente a casa di un decoder compatibile con la nuova tecnologia HD a tutti i cittadini di età pari o superiore a 70 anni con un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro l’anno.