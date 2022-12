Palermo-Catania: chiude temporaneamente tratto della A19

Autostrada Palermo-Catania, chiude per dieci giorni un tratto della A19 per lavori in corso: le date e le informazioni da sapere.

L’autostrada Palermo-Catania nelle giornate dal 15 dicembre al 24 dicembre resterà chiusa. In particolare, la rampa in uscita allo svincolo di Irosa per i veicoli provenienti da Palermo. Provvedimento che è stato preso in carico a seguito di una richiesta proveniente direttamente dalla città metropolitana di Palermo, per specifici interventi di ripristino e manutenzione.