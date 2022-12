WhatsApp, in arrivo novità sulle videochiamate: cosa cambia

WhatsApp, cambiano le videochiamate con lo scopo di agevolare gli utenti: la novità in arrivo.

Le prossime settimane potrebbero riservare numerose novità: tra queste anche quelle riservate da Whatsapp, la celebre applicazione di messaggistica istantanea.

Si fa riferimento, in particolare, alle videochiamate in sovraimpressione. Gli utenti potrebbero presto avere la possibilità di ridurre e spostare sul display come più si desidera la finestrella della videochiamata, dunque di continuare ad utilizzare il proprio cellulare nel frattempo. Il test è in corso nelle versioni beta su iPhone.

La modalità picture-in-picture dovrebbe finalmente permettere di uscire da WhatsApp ed entrare in altre app senza temere di chiudere la chiamata e, soprattutto, di svolgere più azioni contemporaneamente.