Aeroporto Catania, lavori di riqualificazione della via di rullaggio: possibili disagi

Lavori di riqualificazione della via di rullaggio dell'Aeroporto di Catania: la nota con i dettagli.

Proseguono, come da programma, gli interventi di riqualificazione della via di rullaggio dell’Aeroporto di Catania. A comunicarlo la Sac che, tramite una nota, fornisce ulteriori dettagli in merito.

“La fase dei lavori in atto – comunica la Sac – è l’ultima di un ampio ed intenso programma di manutenzione delle pavimentazioni di volo, avviato nel 2019 e pianificato in modo da garantire il minor livello d’interferenza col traffico aereo accolto.

Tali iniziative – continua – assicurano il costante miglioramento delle infrastrutture aeroportuali e dei relativi standard di sicurezza e di servizio a cui un sistema aeroportuale è chiamato ad ottemperare”.

La Sac non esclude che i lavori possano causare eventuali disagi (per cui si scusa) al programma di voli previsti sino al 16 dicembre 2022, ovvero la data prevista per la conclusione degli interventi e per il “conseguente ripristino delle condizioni ordinarie di movimentazione a terra degli aeromobili”.