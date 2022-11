Sicilia, aveva una serra di droga in cantina: arrestato 39enne

Arrestato dai Carabinieri, un pregiudicato di 39 anni che deteneva in casa una serra artigianale di droga.

I Carabinieri appartenenti alla Stazione di Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania hanno fermato ed arrestato un 39enne di Acireale per: produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti. I Carabinieri avevano compreso che il 39enne pregiudicato di Acireale, già noto per precedenti molto simili, poteva tenere della droga presso il suo domicilio, inoltre secondo le fonti dei militari l’uomo coltivava la droga in casa e successivamente la vendeva.

I Carabinieri hanno atteso che nella mattinata l’uomo si allontanasse dalla sua abitazione con la sua automobile, a questo punto i carabinieri gli hanno comandato l’alt nei pressi di via Salvatore Vigo. Da subito il 39enne per alleviare le sue condizioni, ha dichiarato ai Militari di avere in casa qualche piante di cannabis, poco dopo però i Carabinieri hanno perquisito la cantina dell’uomo dove hanno trovato una serra artigianale in un armadio contenente 4 piante di cannabis alte un metro con lampade alogene, impianto di ventilazioni, timer e aeratore.

Durante la perquisizione della casa sono stati ritrovati dei barattoli di vetro che contenevano circa 80 grammi di marijuana, 5 grammi di hashish e anche una bustina contenente circa 100 semi di canapa indiana. Il 39enne è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la convalida per l’arresto.