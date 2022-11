Sicilia, scontri tra tifosi fuori dallo stadio prima dell’inizio del derby

Ancora violenza legata al mondo del calcio in Sicilia: scontri tra tifosi si sono verificati fuori da uno stadio prima dell'inizio di un derby tra squadre dell'Isola.

Si torna a parlare di violenza nel mondo del calcio siciliano: nel corso della giornata di ieri, 13 novembre 2022, si sono verificati degli scontri tra tifosi fuori dallo stadio Palmintelli di Caltanissetta. Gli scontri si sono verificati tra le tifoserie di Nissa e Enna, prima dell’inizio della partita, un derby tutto siciliano che alla fine è iniziato regolarmente alle 15.

A dare inizio e ad essere coinvolti negli scontri sono stati circa 50 tifosi, tra i quali si segnalano diversi feriti non gravi. Per sedare gli animi, si è reso necessario l’intervento della Polizia in assetto antisommossa del reparto mobile di Palermo e Milano. L’azione della Polizia è stata fondamentale per riportare la calma tra i tifosi, con difficoltà, anche considerando la posizione centrale dello stadio nella città di Caltanissetta. Per assistere i feriti, si è reso necessario anche l’intervento di un’ambulanza anche se non si è dovuto ricorrere al pronto soccorso per alcuna persona coinvolta.

Conclusa l’emergenza, si è dato il via alle indagini da parte della scientifica per poter identificare le persone coinvolte negli scontri e emanare il Daspo nei loro confronti. Non si tratta del primo caso simile: infatti, già ad ottobre dell’anno scorso, nel corso di una partita tra le squadre Gela e Vittoria si verificarono degli scontri fuori dallo stadio. In quell’occasione furono persino lanciate pietre contro l’autobus della squadra ospite che, al termine dell’incontro, fu scortata da un equipaggio del Commissariato di pubblica sicurezza fino a destinazione. E proprio negli scorsi giorni il questore Emanuele Ricifari ha emanato nove Daspo nei confronti dei tifosi che si resero protagonisti degli scontri appena citati.