Vasco Rossi in concerto in Sicilia, arriva l’ufficialità: date e info sui biglietti

Ufficializzate due date del tour di Vasco Rossi in Sicilia: i fan sono già in trepidante attesa per poter acquistare i biglietti dei concerti nel corso delle prevendite già indicate.

Il famoso cantante Vasco Rossi torna in Sicilia, precisamente a Palermo, con due date. La prima data sarà il 22 giugno, mentre la seconda data sarà l’indomani, quindi il 23 giugno. Le prevendite per i concerti si apriranno il 25 novembre dalle 11:00 e avverranno in esclusiva sulla piattaforma Vivaticket. Invece, l’apertura vendite generale sarà aperta sulle 3 biglietterie: Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone. Ricordiamo che il concerto si terrà allo stadio Barbera.

Oltre Palermo sono state annunciate altre date, ecco quali: Bologna (6 e 7 giugno, stadio Dall’Ara), Roma (stadio Olimpico, 16 e 17 giugno) e Salerno (stadio Arechi, 28 e 29 giugno).