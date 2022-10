Stop auto diesel e benzina, ipotesi rinvio: le ultime notizie

Possibile passo indietro della Commissione Europea riguardo alla normativa Euro 7, ecco i dettagli.

La Commissione Europea starebbe pensando di fare retromarcia sulla normativa Euro 7, che punta a ridurre le emissioni dei veicoli endotermici, quindi limitando i motori diesel e benzina. A rivelarlo è stata Politico Europe, che ha potuto consultare una bozza del possibile provvedimento.

Se tutto ciò dovesse essere confermato verrano fissati standard di emissioni per le vetture immatricolate a partire dal 2026 allo stesso livello di quelli attualmente in vigore per le auto a benzina con l’Euro 6. Notizia che farebbe felici molte aziende automobilistiche che non dovranno fare grandi investimenti per ridurre l’inquinamento della prossima generazione d’auto.

Tuttavia si legge, secondo Politico Europe, che è in atto “una pressione senza precedenti sulla catena di approvvigionamento automobilistico che solleva problemi di accessibilità ai consumatori, in un contesto generale di alta inflazione“, soprattutto a causa della guerra in Ucraina e quindi la mancanza di materie prime. Le norme Euro 7 sono in eleborazione da circa quattro anni e sono in ritardo, norme che amplieranno il mandato delle regole relative al particolato fine – comprese le particelle rilasciate da pneumatici e freni – e inquinanti come il monossido di carbonio e gli ossidi di azoto.

Tali norme affronteranno anche temi come la durata delle batterie nei modelli elettrici. La pubblicazione è prevista per il 9 novembre. Infine, Politico Europe riporta le parole di Anna Krajinska, rappresentante della Ong verde Transport & Environment: “La lobby dell’industria automobilistica si è opposta strenuamente all’Euro 7. Ora la Commissione ha ceduto alle loro richieste. I profitti delle case automobilistiche hanno la priorità sulla salute di milioni di europei”