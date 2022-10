Ryanair, annunciate tratte Catania-Roma a 20 euro

Ryanair annuncia Rescue Safe per tutelare passeggeri colpiti dalla cancellazioni dei voli riguardo la tratta Fiumicino-Catania da parte di Wizz Air.

Nella giornata del 24 ottobre Ryanair ha emesso una nota in cui comunica una Rescue Safe per tutelare i paseggeri colpiti dalla cancellazione dei voli della compagnia aerea WizzAir, lanciando tariffe di salvataggio a partire da 19,99€ per accogliere i viaggiatori colpiti dall’annullamento dei viaggi della tratta Fiumicino-Catania del 7 novembre. Tariffe in vendita sul sito Ryanair fino alla fine di marzo 2023.

Di seguito la dichiarazione di Dara Brady: “Mentre Wizz Air sta riducendo ulteriormente la propria presenza in Italia con la sospensione della rotta Fiumicino-Catania, Ryanair ancora una volta salva la situazione con tariffe di salvataggio (rescue fares) da soli € 19,99 per accogliere i viaggiatori italiani colpiti dall’ultima cancellazione di Wizz Air“.