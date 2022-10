Catania, è ai domiciliari ma commette un altro reato: arrestato 33enne

Trovato allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica nel catanese, si tratta di un 33enne già agli arresti domiciliari in Viale Moncada.

I carabinieri della compagnia di Fontanarossa, con l’aiuto di personale tecnico di E- Distribuzione, hanno effettuato una serie di verifiche riguardo i furti di energie elettriche, in particolare i carabinieri hanno controllato nella zona di Viale Moncada l’abitazione di un uomo 33enne agli arresti domiciliari per reati riguardanti materie stupefacenti, notando come lo stesso uomo attraverso l’utilizzo di un bypass sul proprio contatore elettrico si fosse abusivamente allacciato alla rete elettrica pubblica.

Si stima una somma di energia elettrica pari a 18 mila euro. lI mancato pagamento dell’energia elettrica non è comunque riconducibile allo stato d’indigenza dell’uomo, dal momento che al termine della perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 6 mila euro in contanti, nascosti in un comodino di una camera da letto. Denaro che poi è stato sequestrato. Autorità Giudiziarie che hanno confermato l’arresto e ripristinato gli arresti domiciliari.