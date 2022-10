Instagram aggiorna funzioni di sicurezza: le novità per proteggere gli utenti

Si mira ad evitare abusi, dunque a garantire agli utenti di Instagram un più alto livello di sicurezza: come? Le novità annunciate.

Instagram non smette stupire ed annuncia novità e aggiornamenti per le funzioni di sicurezza già esistenti. Si punta, in particolare, a tutelare creatori di contenuti e personaggi pubblici e, più in generale, ad evitare abusi e rendere le conversazioni “più sane”.

Con i nuovi aggiornamenti, dovrebbe risultare possibile bloccare anche altri account collegati al principale, spesso usati per aggirare i controlli e infastidire comunque gli utenti.

Altra novità dovrebbe riguarda la funzione “Parole Nascoste”, pensata per filtrare le richieste di messaggistica diretta e i commenti contenenti parole, frasi ed emoji offensivi. Con l’estensione prevista, non verranno nascoste soltanto le risposte offensive pubblicate sotto foto e video ma anche i commenti alle celebri e usatissime Stories. Una cartella delle Richieste Nascoste “accoglierà”, poi, tutti i testi filtrati.

Prevista, infine, una sorta di notifica con cui “richiamare” gli utenti al rispetto altrui.

“Stiamo inoltre aumentando i suggerimenti agli utenti – si spiega – che li incoraggiano a prendersi una pausa e riflettere prima di scrivere messaggi o commenti che possano essere offensivi“.