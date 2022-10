Mezzo pesante in avaria in autostrada: A19 chiusa al traffico

Un mezzo pesante risulta essere in avaria sull'autostrada A19 Palermo-Catania: per questo motivo, la strada è momentaneamente chiusa al traffico.

Chiusura temporanea della A19 al traffico: nel corso della mattinata odierna si è registrato un mezzo pesante in avaria sull’autostrada che collega la città di Palermo a Catania. Nello specifico, il tratto stradale coinvolto dall’evento sarebbe quello in direzione Palermo, dal km 126,000 al km 124,000.

Si tratterebbe quindi della parte di autostrada che rientra nel territorio di Enna, dove un mezzo pesante avrebbe riscontrato dei problemi e per questo motivo si sarebbe fermato. A causa del mezzo in avaria, è stato quindi necessario chiudere temporaneamente l’autostrada A19 al traffico. Sul luogo è presente il personale dell’Anas, che si sta occupando di risolvere il problema e di gestire la viabilità sul tratto autostradale, in modo da portare la circolazione alla normalità al più presto.