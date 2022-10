Sicilia, in piazza contro il caro bollette: annunciata grande mobilitazione

Associazioni datoriali e sindacali annunciano una grande mobilitazioni per dire "no" al caro bollette: la data.

Imprese, lavoratori, famiglie e sindacati dicono “no” al caro bollette, di cui in queste ultime settimane non si fa che parlare. E sarebbero pronte a lanciare un segnale forte.

Fissata per il prossimo 7 novembre (lunedì), a tal proposito, una grande mobilitazione promossa dalle associazioni datoriali e sindacali di categoria. Si mira a scendere in piazza con l’obiettivo di far sentire “la voce della Sicilia che lavora, che produce, che soffre gli effetti della crisi energetica”.

La data della manifestazione è stata decisa nel corso di una videoconferenza a cui hanno partecipato i vertici di Confcommercio Sicilia, Cna Sicilia, Confartigianato Sicilia, Confindustria Sicilia, Cidec, Confesercenti Sicilia, Claai Sicilia, Uiltucs Sicilia, Cgil Sicilia, Casartigiani Sicilia e Confagricoltura Sicilia.

La manifestazione, secondo quanto esplicitato in una nota, “intende lasciare il segno al fine di lanciare un chiaro segnale ai Governi regionale e nazionale: così non si può più andare avanti, servono provvedimenti immediati“.

Le settimane che separano i siciliani dal giorno della manifestazione serviranno a mettere a punto l’organizzazione, a coinvolgere quanti più associati e iscritti, a delineare la piattaforma rivendicativa ed a studiare una strategia di sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni. Già la prossima settimana dovrebbe tenersi una riunione organizzativa.

Si spera che nel frattempo diventino operativi tanto il nuovo esecutivo a Palermo quanto quello a Roma: soltanto in questo modo si potrà procedere con la presentazione delle istanze circa la questione rincari.

La nota sottolinea che le famiglie “hanno difficoltà ad arrivare a fine mese” e che “molte imprese hanno deciso di chiudere temporaneamente (qualcuna anche in via definitiva) in attesa di tempi migliori”.

“Ma è chiaro – si continua – che a farne le spese sarà il tessuto produttivo siciliano in un periodo, tra l’altro, caratterizzato da tensioni inflazionistiche che hanno spinto gli operatori economici a riorganizzarsi, anche sul piano dei prezzi, con ricadute di un certo tipo sui consumatori e sulle stesse famiglie”.