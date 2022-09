Università, in arrivo nuovo test di Medicina: prove già da aprile

In seguito al nuovo decreto, non soltanto i diplomati potranno accedere alle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria: le novità nel dettaglio.

A partire da quest’anno, per tutti quegli studenti che ambiscono ad indossare il camice bianco cambiano i requisiti per la partecipazione e le modalità di ammissione.

Secondo il decreto, recentemente approvato, del Ministro dell’Università e della ricerca, Maria Cristina Messa, dal prossimo anno accademico 2023/24 l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria sarà subordinata al superamento della prova d’esame “TOLC” che sarà ripetibile in due periodi dell’anno, anche prima del conseguimento della maturità.

Chi può partecipare?

Ad accedere alle prove di ammissione, oltre chi già in possesso di un diploma, potranno essere tutti coloro i quali sono iscritti all’ultimo o al penultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, italiane o estere.

Il nuovo decreto prevede, inoltre, che per ogni anno solare ci siano due sessioni per lo svolgimento dei TOLC. Le sessioni già stabilite per il 2023 saranno nei mesi di aprile e luglio. Le date verranno rese note entro novembre 2022.

Modalità di ammissione

I test TOLC verranno svolti in ogni sessione in presenza presso la sede scelta dal candidato all’atto dell’iscrizione alla prova. Il test potrà essere sostenuto in una qualsiasi sede scelta dal candidato nel momento dell’iscrizione, anche se diversa da quella della futura immatricolazione. Per poter partecipare ai test, interessati devono iscriversi attraverso il sito web del CISIA entro i termini e nel rispetto delle procedure indicate.

Il test TOLC

Gli studenti iscritti ai TOLC potranno accedere anche alle esercitazioni “MOOC” disciplinari per ogni materia contenuta nel test TOLC, agli esiti delle prove sostenute, al materiale e alle iniziative in tema di orientamento e accesso predisposte dai singoli atenei.

Sia per il TOLC-MED (accesso a Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria) sia per il TOLC-VET (accesso a Medicina veterinaria) le prove saranno costituite da 50 quesiti divisi in 4 principali sezioni da svolgere entro 90 minuti, così articolate:

comprensione del testo ;

; conoscenze acquisite negli studi, biologia, chimica e fisica, matematica e ragionamento.

Sostenuta la prova, i candidati dovranno inserirsi nella graduatoria di merito, compilando online l’istanza di inserimento. Le graduatorie nazionali di accesso verranno stilate in base al miglior punteggio ottenuto tra quelli conseguiti nell’anno 2023 per l’anno accademico 2023/2024, mentre per il 2024/2025 viene usato il miglior punteggio ottenuto nell’anno 2024 o in quello precedente.