UNICT – Procedure d’ammissione: requisiti, graduatorie e scadenze

Università degli Studi di Catania: come funzionano le procedure d'ammissione? Tutto su requisiti, graduatorie e scadenze.

L’Università di Catania offre 54 tra corsi di laurea triennale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico. Di questi corsi, 34 sono a numero programmato (a livello locale o nazionale) e prevedono che l’immatricolazione sia riservata solo a coloro i quali si collocano utilmente nella graduatoria di merito, formulata sulla base del numero dei posti disponibili.

Ammissioni e immatricolazioni 2022

Per immatricolarsi sono richiesti un’adeguata preparazione iniziale e un diploma di scuola secondaria superiore (conseguito entro il 31 luglio 2022); in alternativa, è richiesto un altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.

Per potersi “immatricolare” occorre prima verificare se il corso prescelto è a “numero programmato” (locale o nazionale) oppure a numero “NON programmato” e seguire le procedure di ammissione specificate per ciascuna tipologia di corso. Ciascun corso di studi definisce le conoscenze richieste per l’accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale (test selettivo, prova di orientamento, altro). L’esito della verifica può determinare un’eventuale attribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).

Corsi a numero non programmato

Se il corso prescelto è a numero NON programmato (cioè ad accesso libero) la procedura consente di presentare la domanda di immatricolazione e pagare la quota fissa dal 18 luglio e fino al 31 ottobre 2022.

Immatricolazione

Collegati al Portale Studenti_Smart Edu;

Accedi con Spid oppure Registrati inserendo dati anagrafici, indirizzo e-mail e codice fiscale;

Per procedere con la Domanda di immatricolazione (18 luglio / 31 ottobre 2022):

Dalla pagina personale vai alla voce “ Procedure di Ammissione “;

“; Dal menu “Triennali e magistrali a ciclo unico a numero non programmato” scegli la voce “ Domanda di Immatricolazione “;

“; Seleziona il corso di tuo interesse Inserisci tutti i dati richiesti e conferma la domanda;

Conserva il promemoria che riepiloga i dati e l’ID della tua domanda;

Effettua il pagamento della quota fissa (156 euro);

In caso di OFA

Gli ammessi con OFA devono partecipare alle attività previste dal corso di studio per assolvere al “debito” e potranno sostenere gli esami universitari solo dopo aver recuperato gli obblighi formativi. Chi non ha partecipato alle attività previste per assolvere l’OFA entro il 31 dicembre 2022 viene considerato rinunciatario.

Accesso programmato locale

Se il corso prescelto è a numero programmato locale, vuol dire che è possibile immatricolarsi solo entro il limite di un numero di posti prefissato dall’Università di Catania. Quest’anno tutti i corsi Unict a numero programmato locale prevedono la verifica delle conoscenze iniziali tramite test TOLC.

Test TOLC

Per essere ammessi è necessario sostenere una prova d’ingresso “TOLC” di area, pertanto occorre:

Registrarsi al sito www.cisiaonline.it;

Accedere alla propria “Area riservata test CISIA” e selezionare la tipologia di test (TOLC @ CASA oppure TOLC in presenza) e di area (B / E / F / SU);

Selezionare la modalità di pagamento del contributo (30 euro);

Selezionare la sede universitaria e la data in cui intende sostenere il TOLC.

Richiesta di inserimento nelle graduatorie Unict

Se hai sostenuto il TOLC e intendi immatricolarti ai corsi di laurea Unict, devi presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di merito, specificando l’ordine di preferenza tra i corsi di laurea.

Collegati al Portale Studenti_Smart Edu;

Accedi con Spid oppure Registrati inserendo dati anagrafici, indirizzo e-mail e codice fiscale;

oppure inserendo dati anagrafici, indirizzo e-mail e codice fiscale; Compila la domanda dal 18 luglio 2022 all’8 settembre 2022.

Graduatorie

Le graduatorie di merito di ciascun corso saranno pubblicate entro il 15 settembre 2022 nella sezione “Bandi e concorsi > Ammissioni ai corsi di studio > Numero programmato“.

Controlla se l’ID della tua domanda è in graduatoria, se risulti ammesso/a, devi immatricolarti entro il 29 settembre 2022:

Collegati al Portale Studenti_Smart Edu; Compila la domanda di immatricolazione; Effettua il pagamento della quota fissa (156 euro).

Procedura straordinaria

Alla luce dell’andamento delle immatricolazioni, l’Ateneo ha previsto una procedura straordinaria per consentire l’immatricolazione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato locale di seguito indicati:

Dipartimento di Scienze umanistiche

Beni culturali (L1);

Filosofia (L5);

Lettere (L10);

Lingue e culture europee, euroamericane ed orientali (L11);

Mediazione linguistica e interculturale (L12);

Scienze e lingue per la comunicazione (L20).

Dipartimento di Economia e Impresa

Economia (L33);

Economia aziendale (L18).

Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute

Farmacia (LMCU13);

Chimica e tecnologia farmaceutiche (LMCU13);

Scienze farmaceutiche applicate (L29).

Gli studenti che si trovano in una delle condizioni previste dal provvedimento pubblicato il 20 settembre 2022 potranno immatricolarsi a partire dal 22 settembre attraverso il Portale studenti Smart_Edu.

In caso di OFA

Lo studente immatricolato con Obblighi formativi aggiuntivi deve partecipare alle attività previste dal corso di studio per assolvere al “debito” e poter proseguire gli studi all’Università di Catania. Gli Obblighi formativi aggiuntivi vengono recuperati secondo le indicazioni del Dipartimento di afferenza. Al 31 dicembre 2022 lo studente che non ha partecipato alle attività previste per assolvere l’OFA viene considerato rinunciatario.

Accesso programmato nazionale

Se il corso prescelto è a numero programmato nazionale vuol dire che è possibile immatricolarsi solo entro il limite di un numero di posti prefissato dal Ministero dell’Università e della Ricerca. L’accesso a questi corsi è consentito esclusivamente dopo il superamento di una prova di ammissione selettiva. L’immatricolazione è consentita pertanto solo a chi supera la prova e si colloca in graduatoria in posizione utile.

Domanda di ammissione alle prove (e pagamento tassa di partecipazione); Domanda di immatricolazione; Pagamento della quota fissa (156 euro).

I corsi di studio a numero programmato nazionale attivati all’Università di Catania sono:

Medicina e Chirurgia / Odontoiatria e Protesi dentaria;

Professioni sanitarie;

Architettura / Ingegneria edile e Architettura.

Per ulteriori informazioni, per consultare bandi e documenti, è necessario collegarsi e fare sempre riferimento al sito web dell’Università di Catania.