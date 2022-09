UNICT – Test Professioni sanitarie: sedi, prova e posti disponibili

Si svolgerà domani la prova di ammissione ai corsi di studio a numero programmato nazionale in Professioni sanitarie: tutte le info sulle sedi e la prova.

Nella giornata di domani 15 settembre, ben 2151 candidati sosterranno le prove di ammissione ai corsi di studio a numero programmato nazionale in Professioni sanitarie.

Le sedi

Dopo le consuete operazioni di riconoscimento che si effettueranno a partire dalle ore 8:30, il test prenderà il via alle ore 13:00, in ciascuna delle sedi di svolgimento, dove i candidati verranno distribuiti in base alla data di nascita:

Torre Biologica (via Santa Sofia, 89);

Cittadella universitaria, Edifici 4/5/14/15;

“Aule Farmacia” (via Santa Sofia, 64).

La prova

La prova durerà 100 minuti e consiste in 60 quesiti a risposta multipla di 5 opzioni, relativamente ai seguenti su argomenti:

cultura generale;

e ragionamento logico;

biologia;

chimica;

fisica;

matematica.

Il numero definitivo dei posti disponibili per i diversi corsi di laurea in Professioni sanitarie sarà reso noto a breve tramite un decreto ministeriale. Tuttavia, posti disponibili provvisori sono:

Infermieristica (361);

Ostetricia (31);

Fisioterapia (38);

Logopedia (25);

Ortottica e assistenza oftalmologica (17);

Tecnica della riabilitazione psichiatrica (16);

Terapia occupazionale (40);

Dietistica (31);

Tecniche audioprotesiche (15);

Tecniche di laboratorio biomedico (16);

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (15);

Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia (26);

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (26).

Note di accorgimento

Tutti i candidati dovranno portare con sé un documento di riconoscimento, una mascherina FFP2 (che dovrà essere indossata obbligatoriamente per tutto il tempo di permanenza nella struttura) e l’autodichiarazione Covid-19, disponibile sul sito www.unict.it.

Inoltre, non sarà possibile utilizzare telefoni cellulari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, né portare con sé penne, matite, fogli in bianco, materiale di cancelleria in genere, o consultare manuali, testi, fotocopie, appunti e qualsiasi altro tipo di materiale di consultazione.

Sono previste anche ulteriori disposizioni di sicurezza, quali:

non farsi accompagnare da persone terze , anche se congiunti, per evitare assembramenti;

, anche se congiunti, per evitare assembramenti; igienizzarsi le mani negli appositi dispenser;

negli appositi dispenser; mantenere il distanziamento di un metro;

avvisare tempestivamente il personale addetto alla sorveglianza nel caso si accusino dei sintomi durante la prova.



Grazie alla collaborazione con FCE e AMTS, in occasione del test di ammissione a Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, dalle 7,30 alle 10 e dalle 14,30 alle 15,30, saranno rafforzate le linee che collegano la Cittadella universitaria alle stazioni metro “Borgo” e “Milo” e ai parcheggi scambiatori “Due Obelischi”, “Nesima” e “Santa Sofia” (via Zenone) e viceversa. Sarà inoltre possibile parcheggiare l’auto gratuitamente al parcheggio “Santa Sofia”.